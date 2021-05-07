Популярна українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася кадрами з курорту

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото у себе в Instagram.

Напередодні Нікітюк заінтригувала публіку показавши кадри з літака. На яких красувалася в фаті.

Виявилося, що Леся буде ведучою VIP-дівич-вечора, який пройде в Туреччині. Справжня наречена була в Білій фаті, тоді як її подружки, включаючи Лесю, в різнокольорових.

"Коротше, хлопці! Нікому не говорила, але я полетіла до Туреччини на дівич-вечір!"- зізналася телеведуча.

На нових кадрах Нікітюк показала, як зустріла ранок. Вона відображена на натягнутою над водою сіткою. При цьому поруч з Лесею примостився місцевий котик.

Телеведуча одягла коричневий купальник і капелюх.

"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут " » - написала Леся.

Судячи з геотегу, Нікітюк зараз знаходиться в турецькій Анталії.

Користувачі Мережі засипали Нікітюк компліментами, захоплюючись її стрункою засмаглою фігурою.

"Котик по-моєму балдіє побільше самої Лесі", "Оооо смотри дивись не обгори", "Чому не "холостячка", сама завидна наречена", "фігурка🔥 🔥 🔥", "богиня", "красива яка", "дві кішечки", "фігурка бомба", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою.

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