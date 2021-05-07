Популярна українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася кадрами з курорту
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото у себе в Instagram.
Напередодні Нікітюк заінтригувала публіку показавши кадри з літака. На яких красувалася в фаті.
Виявилося, що Леся буде ведучою VIP-дівич-вечора, який пройде в Туреччині. Справжня наречена була в Білій фаті, тоді як її подружки, включаючи Лесю, в різнокольорових.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Обірвалося життя знаменитого співака, трагічні деталі: "Причиною смерті став... "
Аварія забрала життя видатного українця, дочка потребує допомоги: деталі трагедії
Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "Що так до неї мужики ходять..."
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
"Коротше, хлопці! Нікому не говорила, але я полетіла до Туреччини на дівич-вечір!"- зізналася телеведуча.
На нових кадрах Нікітюк показала, як зустріла ранок. Вона відображена на натягнутою над водою сіткою. При цьому поруч з Лесею примостився місцевий котик.
Телеведуча одягла коричневий купальник і капелюх.
"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут " » - написала Леся.
Судячи з геотегу, Нікітюк зараз знаходиться в турецькій Анталії.
Користувачі Мережі засипали Нікітюк компліментами, захоплюючись її стрункою засмаглою фігурою.
"Котик по-моєму балдіє побільше самої Лесі", "Оооо смотри дивись не обгори", "Чому не "холостячка", сама завидна наречена", "фігурка🔥 🔥 🔥", "богиня", "красива яка", "дві кішечки", "фігурка бомба", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою.
Також Politeka писала, що біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав.
А ще Politeka повідомляла, що грайлива Нікітюк спустила сукню перед роздягненою Астаф'євою.