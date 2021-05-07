Популярная украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась кадрами с курорта
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото у себя в Инстаграм.
Накануне Никитюк заинтриговала публику показав кадры с самолета. На которых красовалась в фате.
Оказалось, что Леся будет ведущей VIP-девичника, который пройдет в Турции. Настоящая невеста была в белой фате, тогда как ее подружки, включая Лесю, в разноцветных.
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"Короче, ребята! Никому не говорила, но я полетела в Турцию на девичник!" – призналась телеведущая.
На новых кадрах Никитюк показала, как встретила утро. Она запечатлена на натянутой над водой сеткой. При этом рядом с Лесей примостился местный котик.
Телеведущая надела коричневый купальник и шляпу.
«Мур, мур. Утро в отеле начинается с котика. Классно тут», - написала Леся.
Судя по геотегу, Никитюк сейчас находится в турецкой Анталии.
Пользователи Сети засыпали Никитюк комплиментами, восхищаясь ее стройной загорелой фигурой.
«Котик по-моему балдеет побольше самой Леси», «Оооо🔥🔥🔥смотри не обгори», «Почему не "холостячка", самая завидная невеста», «Фигурка 🔥🔥🔥», «Богиня», «Красивая какая», «Две кошечки», «Фигурка бомба», - пишут в комментариях.
Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой.
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