Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в отпуске

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже давно полюбилась украинцам благодаря своей жизнерадостности и искренности. Девушка сейчас отдыхает в Турции, где устроила настоящий девичник. Не забывает красотка и о социальных сетях, где публикует фото из отпуска.

В этот раз Леся решила не только поделиться фото, но ответить на вопрос фаната, подшутив над собой.

"Спрашивайте, я готовая", - написала Никитюк.

"Как удается поддерживать форму?", - спросил один из фанатов.

"Никак", - лаконично ответила Леся и добавила забавное фото.

На кадре красотка была в купальнике, стильной шляпке и очках. Никитюк вывалила живот, создавая впечатление, что у нее огромное пузо. Красотка к ответу сразу добавила смайлики смеха, намекая, что она просто шутит над собой.

Ранее мы сообщали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк поздравила маму.

В этот раз длинноногая красотка решила поздравить любимую родственницу с Днем матери. На кадрах Леся позировала рядом с матерью и букетом роз.

Звезда была в коротком платье, завершив образ стильными аксессуарами.

Напомним, Никитюк в розовом микро-бикини задрала ноги, показав формы как у Ким

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