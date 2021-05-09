Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в отпуске
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже давно полюбилась украинцам благодаря своей жизнерадостности и искренности. Девушка сейчас отдыхает в Турции, где устроила настоящий девичник. Не забывает красотка и о социальных сетях, где публикует фото из отпуска.
В этот раз Леся решила не только поделиться фото, но ответить на вопрос фаната, подшутив над собой.
"Спрашивайте, я готовая", - написала Никитюк.
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"Как удается поддерживать форму?", - спросил один из фанатов.
"Никак", - лаконично ответила Леся и добавила забавное фото.
На кадре красотка была в купальнике, стильной шляпке и очках. Никитюк вывалила живот, создавая впечатление, что у нее огромное пузо. Красотка к ответу сразу добавила смайлики смеха, намекая, что она просто шутит над собой.
Ранее мы сообщали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк поздравила маму.
В этот раз длинноногая красотка решила поздравить любимую родственницу с Днем матери. На кадрах Леся позировала рядом с матерью и букетом роз.
Звезда была в коротком платье, завершив образ стильными аксессуарами.
Напомним, Никитюк в розовом микро-бикини задрала ноги, показав формы как у Ким
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