Популярная украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк продолжает наслаждаться отдыхом за границей

Как передает Politeka.net, Никитюк вместе с подругами отправилась в Турцию, где шумно отмечает девичник одной из них. Леся ежедневно делится с поклонниками кадрами с отдыха на курорте. Впрочем, свежее фото оказалось не самым удачным. Леся опубликовала смазанный кадр, на котором было видно только ее силуэт.

«Попросила девочек сфоткать. #девичник день 3», - подписала фото звезда, подколов своих подруг.

В комментариях Лесе оставили массу приятных слов. Поклонники тоже стали шутить на тему неудачных фото, которые нередко делают подружки.

«Классная фотка! Обожаю такие))», «Зато ноги все равно узнаваемые», «Прям королева ночи», «Какая знакомая ситуация)) подруги делают всегда «отличные» фото», «И получилось суперское фото!», «очень красивые черты лица», «Мне кажется, что фотограф немного моргнул», «А ноги, ноги, ноги! Все на этом фото шикарно!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала кадры с самолета, когда они с подругами только летели в Турцию. Невеста была в белой фате, а ее подружки, включая Лесю, в разноцветных.

Напомним, что Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры.

Как Politeka писала, что Никитюк в розовом микро-бикини задрала ноги, показав формы как у Ким: "Ивановна на высоте".

Также Politeka сообщала, что Никитюк в мини-бикини показала пляжную вечеринку, Астафьева заинтересовалась: «Там кто-то из мужиков остался?».