Популярна українська ведуча Леся Нікітюк без скромності показує, як веселиться у черговій відпустці

Кілька днів тому телеведуча показала, як вирушила на спекотний відпочинок до Туреччини разом з компанією дівчат. Причому гуляти і веселитися компанія почала ще в літаку. Тепер Леся показала, як з ранку ніжиться на пляжі, влаштовуючи ледачий день.

Так, на лежаку Нікітюк влаштувала спокусливі ігри, задираючи ноги вгору і показуючи фігуру у всій красі в рожевому бікіні. Причому саму телеведучу не збентежило, наскільки провокаційно вона виглядає перед камерою.

Крихітний купальник насиченого відтінку наочно показав, наскільки струнка фігура у телеведучої. До слова, Нікітюк не раз критикували за її форми або ж за нібито видимий целюліт. На відео зірка підкреслила в природному вигляді, що з нею насправді у неї хороша фігура і хейтерам дійсно немає до чого причепитися.

Також на стильних кадрах Леся з легкою посмішкою витончено позувала в короткому чорному топі і обтягуючих брюках, які підкреслили стрункі ноги артистки. Доповнила свій образ ведуча міні-сумочкою і класичними човниками на підборах. Покрутившись перед камерою, вона із задоволенням продемонструвала свій образ дня.

"Леся Іванівна..."завжди на висоті»", – підписала знімки на балконі високоповерхового будинку Нікітюк.

"Вище тільки небо; Супер красуня богиня; яка ж ви красива..; Де купити такий наряд ?; Красуня, так тримати; Боже, яка краса; Ну така вже красуня; шикарні туфлі; Прямо Гагарінська посмішка! Світла, весняна; прикольний костюмчик; Сонечко; Сто відсотків; Краса); Кофточка; Притула нехай знає, хто зверху».

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.