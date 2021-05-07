Телеведуча Леся Нікітюк поділилася яскравими кадрами з відпочинку за кордоном

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка публікує фото і відео з дівич-вечора, який вони з подругами організували за кордоном. На свіжих фото Леся засвітила всіх своїх подруг на пляжній вечірці в купальниках. Сама телеведуча стояла обличчям до камери, піднявши руки вгору і заплющивши очі від задоволення.

«#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль..",- підписала фото Нікітюк.

Пляжна вечірка не на жарт зацікавила співачку Дашу Астаф'єву, яка тут же відписалася під постом.

"Там хтось живий з мужиків залишився на острові?",- поцікавилася співачка.

Шанувальники теж не пройшли повз яскравого кадру, залишивши своїй улюблениці масу компліментів.

"Знову тепло і добре", "Мммм, які ноги! Та й взагалі, краса", "Лапочка", "дівчатка такі дівчатка", "Леся, ну це шикарно і купальник суперський", "Ох як гаряче, такі красуні", "фігура нереальна. Наомі відпочиває", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилася у себе в мережі кадрами з літака. На голові у дівчини красувалася спочатку рожева, а потім блакитна фата з діадемою. Таким чином вона з подружками відзначала дівич-вечір.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк заговорила про особисте на зйомках: "а чому мені трусики не купують?.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк зважилася показати, з ким зустрічає свій ранок далеко від України:"завидна наречена".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк засвітилася в обнімку з відомим українцем: несподівані кадри.