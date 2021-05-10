Вот это поворот!

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась фигурой на девичнике в Турции

Как передает Politeka.net, новым снимком поделилась на своей страничке в Facebook.

Напомним, телеведущая отправилась в Турцию отмечать девичник со своими близкими подругами. На протяжении четырех дней она делится в соцсетях фото и видео.

Сначала девушки веселились в самолете: на каждой из них была фата, они пели песни, кушали и просто шутили.

Судя по всему все отдых девушек подходит к концу.

"VIP тамада Лесечка. Не пьет, не ест, не спит, а делает все для людей", - сообщила Никитюк к очередному опубликованному снимку, на котором она позировала в купальнике и шляпе.

Поклонники телеведущей были в восторге от снимка.

"Это случайно не тот самый купальник, который растянулся до слоновьих размеров?", "Шикардос", "Очень красивая тамада", "Захотелось еще раз свадьбу сделать, чтобы тамаду пригласить. Но переживаю, что конкурсы будут жестяк", - писали в комментариях под постом Леси.

Не обошла стороной фото Никитюк и Джамала, которая также удивилась ее фигуре.

"А что за худая?", - поинтересовалась певица.

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