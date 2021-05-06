Телеведущая Леся Никитюк всколыхнула неожиданными кадрами из самолета

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, пощекотав публике нервишки - на голове у девушки красовалась сначала розовая, а затем голубая фата с диадемой.

Уже давно пользователей интересует тема, есть ли у Никитюк возлюбленный и если да, то кто он. Еще ни разу не замужняя Леся известна своим горячим нравом. Девушка старается с юмором реагировать на все советы "неравнодушных" в стиле "пора бы уже своих деток". Публика жаждала увидеть ведущую в следующей "Холостячке" - но не сложилось. Героиней второго сезона стала певица Злата Огневич, а Леся прокомментировала "провал" в своей шуточной манере: "Да, потому что я решила идти на Холостяка!😀".

"Лучше б Леська была... было бы интересно 💯 а так будет печально... Злата хорошая девушка. Но это шоу, нужен🔥", - разочарованно комментировали фанаты ведущей.

На этом фоне появление Никитюк в фате да еще и со свадебной свитой-подружками, конечно, будоражит воображение.

Оказалось, что Леся будет ведущей VIP-девичника, который пройдет в Турции. Настоящая невеста была в белой фате, тогда как ее подружки, включая Лесю, в разноцветных.

"Короче, ребята! Никому не говорила, но я полетела в Турцию на девичник!"

Веселье, судя по настроению девушек, началось уже прямо в самолете.

Леся записала несколько кадров, используя фильтр, увеличивающий губы.

"Ой, какой девичник будет! Это будет супер! Супер отдых!", - объявила она.

Напомним, Никитюк показала, как стала "красивой девочкой", увеличив себе губы: "При помощи..."

Также Politeka сообщала, что Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе