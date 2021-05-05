Известная телеведущая Леся Никитюк удивила втянутым животом после праздников

Как сообщает Politeka.net, 33-летняя звезда имеет идеальную фигуру при этом не утрудняясь заниматься спортом каждый день. На новых кадрах, которыми Леся поделилась в совем аккаунте в Инстаграм, девушка попозировала на балконе во время съемок промо любимого "Кто сверху". Леся в модных джинсах и курточке под стиль втянула живот, напружилась и пристально смотрит в камеру, не двигаясь, чтоб живот не испортил кадр.

"Снимаем промо любимого "Кто сверху" 11 сезон🐰

Я зверху... вы вкурсе😁 ", - сообщила она.

Стоит отметить, что подписчики заметили втянутый животик красотки и написали об этом в комментариях:

"Видихай😂".

"😍 який крутий луук".

"Неймовірно гарна❤️😍".

"Знаєм Леся! ❤️ Буде “Хто зверху” осінню😍".

Ранее Никитюк признавалась в интервью, что ничего не хочет менять в своей внешности - даже горбинку на носу, полученную в результате ДТП. Леся рассказывала, что перевернулась на авто в Новой Зеландии и сильно ударилась носом, в результате чего искривилась перегородка.

"Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть... Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит".

Кроме того, ведущая в шутку говорила, что если бы пластическая хирургия могла, то она изменила бы свой рост. А он у нее 180 см.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

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