Известная телеведущая Леся Никитюк удивила втянутым животом после праздников
Как сообщает Politeka.net, 33-летняя звезда имеет идеальную фигуру при этом не утрудняясь заниматься спортом каждый день. На новых кадрах, которыми Леся поделилась в совем аккаунте в Инстаграм, девушка попозировала на балконе во время съемок промо любимого "Кто сверху". Леся в модных джинсах и курточке под стиль втянула живот, напружилась и пристально смотрит в камеру, не двигаясь, чтоб живот не испортил кадр.
"Снимаем промо любимого "Кто сверху" 11 сезон🐰
Я зверху... вы вкурсе😁 ", - сообщила она.
Стоит отметить, что подписчики заметили втянутый животик красотки и написали об этом в комментариях:
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"Видихай😂".
"😍 який крутий луук".
"Неймовірно гарна❤️😍".
"Знаєм Леся! ❤️ Буде “Хто зверху” осінню😍".
Ранее Никитюк признавалась в интервью, что ничего не хочет менять в своей внешности - даже горбинку на носу, полученную в результате ДТП. Леся рассказывала, что перевернулась на авто в Новой Зеландии и сильно ударилась носом, в результате чего искривилась перегородка.
"Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть... Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит".
Кроме того, ведущая в шутку говорила, что если бы пластическая хирургия могла, то она изменила бы свой рост. А он у нее 180 см.
Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".
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