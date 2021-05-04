Несколько месяцев сохранялась интрига, кто станет очередной героинией шоу "Холостячка" после актрисы Ксении Мишиной. Многие ставили на Лесю Никитюк

Организаторы проекта на днях объявили, что следующей "Холостячкой", за сердце которой поборются двадцать успешных красавчиков, будет певица Злата Огневич. Пользователи с жаром обсуждают выбор. Фанаты 33-летней ведущей Леси Никитюк поспешили выразить свое разочарование. Некоторые пользователи, наоборот, обрадовались, заявив, что Леся - не искренняя, и проект был бы сплошным шоу.

Никитюк решила расставить все точки над "i", объяснив, почему не захотела найти свою любовь на проекте. В своей шуточной манере девушка ответила в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Да, потому что я решила идти на Холостяка!😀", - сообщила она. Как известно, в "Холостяке" девушки добиваются любви одного из завидных женихов, победительница в финале получает от мужчины кольцо и признание.

В это время пользователи продолжают сравнивать Огневич с Никитюк, обсуждая в комментариях второй сезон "Холостячки".

"Лучше б Леська была....было бы интересно 💯 а так будет печально....Злата хорошая девушка....Но это шоу..... нужен🔥"

"Спасибо, что не Леся" - "да лучше бы Леся,чем эта змеюка 🐍" - "с Лесей было бы очень интересно смотреть"

"Я думала буде Лесяяяяя😢" - "Леся Нікітюк сказала, що не буде зніматися в "Холостячка" тому не ждіть"

"Моё мнение, с Лесей было бы шоу... А так есть надежда на искренность и натуральнось. Хорошо, что выбрали её"

До этого Огневич призналась, что решила идти на проект после тяжелого расставания с любимым, а также, чего ожидает от шоу:

"Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!".

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

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