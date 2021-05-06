Ведущая Леся Никитюк удивила переменами во внешности

33-летняя звезда любит эпатировать публику, меняя образы и выставляя напоказ все, чем ее щедро наградила природа. На новых кадрах, которыми Леся поделилась в "сториз" в Инстаграм, девушка показала способ, как можно увеличить губы, не прибегая к столь радикальным методам, как "уколы красоты" или пластика, передает Politeka.net.

"При помощи карандаша и двух нюдовых помад делайте губы такими)", - сообщила она, засняв крупным планом, как визажист колдует над ее губами, делая их невероятно пухлыми.

Далее Леся позировала в лифте, сожалея, что придется смыть косметику вместе с "идеальными губами".

"Ведущая возвращается домой, - вздыхает - снимать макияж и превращаться в некрасивую девочку".

Ранее Никитюк признавалась в интервью, что ничего не хочет менять в своей внешности - даже горбинку на носу, полученную в результате ДТП. Леся рассказывала, что перевернулась на авто в Новой Зеландии и сильно ударилась носом, в результате чего искривилась перегородка.

"Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть... Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит".

Кроме того, ведущая в шутку говорила, что если бы пластическая хирургия могла, то она изменила бы свой рост. А он у нее 180 см.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

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