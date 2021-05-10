Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием о своем доходе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. В этот раз звезда в своих сторис решила ответить на вопросы поклонников, отдыхая в роскошном турецком отеле с подружками.

В кадре Леся появилась в пляжном наряде – на ней купальник, соломенная шляпа и модные солнцезащитные очки, а волосы распущены и чуть растрепаны ветром.

"Сколько вы зарабатываете в месяц? Вот преподаватель университета на 0,5 ставки 3500", - спросили у Никитюк. На это телезвезда довольно жестко ответила, отметив, что людям не стоит считать чужие деньги.

"Пашу как конь, зарабатываю достаточно. Не люблю жаловаться и сидеть у кого-то на шее. А вы не считайте чужие деньги, лучше считайте свои. А вот преподаватели должны зарабатывать намного больше", - ответила Леся.

Отметим, что, судя по сторис, Никитюк отправилась в Турцию на девичник – одна из ее подружек выходит замуж, так что собрала всех подружек и они отправились на отдых. Похоже, девушки весело проводят время, ездят на экскурсии и купаются в море.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

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