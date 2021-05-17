Популярная украинская ведущая Леся Никитюк попрощалась с отдыхом на украинском курорте

Звезда много путешествует, проводя время на работе и отдыхая, передает Politeka.net. В этот раз телеведущая побывала в Одессе, откуда поделилась яркими кадрами.

На фото блондинка позировала за столиком кафе. Звезда была в красивом платье глубокого синего цвета с цветочками, воланами на руках и пикантным разрезом. Волосы звезды паспущены и играют на ветру. Также Леся одела солнечные очки и взяла с собой маленькую черную сумочку. Красотка попрощалась с Одессой, пококетничав на камеру.

"Адесса. Аркадия. Пака👋❤️", - написала Никитюк.

За час публикация собрала много лайков и много комментариев. А некоторые фолловеры исправили ишибку Леси - не Адесса, а Одесса.

"Одесса и никак иначе!))", "Леся,яка погодка в Одесі? Можна вже йти купатися?😍", "Хочу теж в Адессу ❤️ Ви красуня 🙌", "🔥🔥🔥 очень красивая ❤️", "Неперевершена красуня🔥❤️😍", "Леся ви дуже гарна жінка❤️❤️❤️❤️. Найкраща ведуча хто зверху❤️❤️❤️❤️", "Леся, от ти каза модна )) ", "Приезжайте ещё)", "Леся, приїджай ще! Сподобалось? 😍", - написали пользователи сети.

Сегодня утром звезда показала, как позавтракала в Одессе, а в сториз показала каллорийные и самые вкусные круассаны в городе.

Напомним, Леся Никитюк в 2012 году прошла кастинг туристической телевизионной программы «Орел и Решка» и стала соведущей Андрея Беднякова. С тех пор ее карьера пошла на взлет. Сейчас она ведет много программ на украинском ТВ.

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