Популярная украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась отдыхом на украинском курорте

Звезда много путешествует, проводя время на работе и отдыхая, передает Politeka.net. В этот раз телеведущая отправилась в Одессу, откуда поделилась яркими кадрами.

На фото блондинка позировала за столиком кафе. Звезда была в красивом платье с глубоким декольте.

Красотка кокетничала с камерой, играя с волосами.

В посте звезда рассказала, чем позавтракала.

"Место встречи одесских бандитов... Прекрасное место, я втоптала яйца пашот и почувствовала себя оперной дивой 😄", - написала Никитюк.

За час публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"😍😍😍 Приятно видеть вас, у нас в Одессе! Чтоб вы нам были здоровы!!!🤗", "Официант, на заднем фоне, так и ждёт сфотографироваться с вами😍", "Там есть Винобротерия. Самые вкусные круассаны в мире!", "🔥🔥🔥 очень красивая ❤️", "Что для счастья надо 🤭, втоптать чего вкусного 😉😅😂😂😂", "Очень хорошее у вас платье ❤️💜", "Только дай знать где ты находишься😂 я иду на автограф и фотку🤭", "Лесюня ты бомбезная:-)", "Вы и есть Дива! Берегите себя и радуйте нас своим оптимизмом!", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк в 2012 году прошла кастинг туристической телевизионной программы «Орел и Решка» и стала соведущей Андрея Беднякова. С тех пор ее карьера пошла на взлет. Сейчас она ведет много программ на украинском ТВ.

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