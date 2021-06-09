Как на самом деле выглядит звезда

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою фигуру в купальнике

На своей странице в Инстаграм, звезда подддержала кампанию направленную против осуждения женщин из-за их внешнего вида, пишет Politeka.net.

Телеведущая призналась, что ей также часто приходится слышать неприятные реплики относительно фигуры.

«Жирная, худая, швабра, недоросль, гном .... вчера по моему опросу в Сторис 86% девушек испытывали на себе осуждение общества 😳 я тоже постоянно читаю и слышу такое в свою сторону», - призналась телеведущая.

Она призвала всех к поддержке разнообразия и любови к своему телу.

«Будьте собой», - подчеркнула Никитюк.

Фолловеры звезды засыпали ее комплиментами.

«Ого, какая женщина», «А ноги, ноги творят чудеса, и классная фигура, и сама вау», «Леся, вы очень классная, стильная, красивая девушка !!! 👏 восхищаюсь вами», - пишут в комментариях.

При этом кто-то решил воспользоваться постом Никитюк для продвижения своей страницы с рецептами. «Бутерброды мы любим», - шутливо ответила Леся такому пользователю Сети.

Ранее звезда рассказывала, что для поддержания формы она ничего особенного не делает, просто не забывает о правильном питании, не ест мяса и периодически занимается спортом.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".