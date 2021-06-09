Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою фигуру в купальнике
На своей странице в Инстаграм, звезда подддержала кампанию направленную против осуждения женщин из-за их внешнего вида, пишет Politeka.net.
Телеведущая призналась, что ей также часто приходится слышать неприятные реплики относительно фигуры.
«Жирная, худая, швабра, недоросль, гном .... вчера по моему опросу в Сторис 86% девушек испытывали на себе осуждение общества 😳 я тоже постоянно читаю и слышу такое в свою сторону», - призналась телеведущая.
Она призвала всех к поддержке разнообразия и любови к своему телу.
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«Будьте собой», - подчеркнула Никитюк.
Фолловеры звезды засыпали ее комплиментами.
«Ого, какая женщина», «А ноги, ноги творят чудеса, и классная фигура, и сама вау», «Леся, вы очень классная, стильная, красивая девушка !!! 👏 восхищаюсь вами», - пишут в комментариях.
При этом кто-то решил воспользоваться постом Никитюк для продвижения своей страницы с рецептами. «Бутерброды мы любим», - шутливо ответила Леся такому пользователю Сети.
Ранее звезда рассказывала, что для поддержания формы она ничего особенного не делает, просто не забывает о правильном питании, не ест мяса и периодически занимается спортом.
Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".
Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".
Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".