Телеведуча Леся Нікітюк розкритикувала стереотипи про фігуру

Своїми думками з цього приводу вона поділилася на сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Якось я так невдало сіла сьогодні вранці, а мама Кет каже: «подивися, яке у тебе сало на животі». Головне, сама вчора о 12 годині ночі: "Їж торт, їж торт...." Не буду ображатися на маму Кет, я знаю, що вона хоче мені найкращого, але якби я щось таке почула від суспільства, я б образилася, тому що мені здається ми вже переросли ті дурні стереотипи, які нам диктували: «Будь худий, живіт повинен бути плоским», - говорить телеведуча.

Нікітюк закликала всіх приймати себе такими, якими є.

«До біса це все! Реально, треба приймати своє тіло таким, яке воно є. Ну, є трошки судин від перельотів, є трошки целюлітика, нічого. Два тижні і це все пройде, головне-здоров'я", - зазначила вона.

Раніше зірка розповідала, що для підтримки форми вона нічого особливого не робить, просто не забуває про правильне харчування, не їсть м'яса і періодично займається спортом.

До слова, заради стрункої фігури Леся відмовилася від мучного і солодкого. Нікітюк п'є багато води, чаю, але не відмовляється від кави. Раціон телеведучої складається з салатів, огірків, помідорів і супів, але вже без червоного м'яса.

Нагадаємо, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".

Також Politeka писала, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".