Телеведуча Леся Нікітюк розкритикувала стереотипи про фігуру
Своїми думками з цього приводу вона поділилася на сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
"Якось я так невдало сіла сьогодні вранці, а мама Кет каже: «подивися, яке у тебе сало на животі». Головне, сама вчора о 12 годині ночі: "Їж торт, їж торт...." Не буду ображатися на маму Кет, я знаю, що вона хоче мені найкращого, але якби я щось таке почула від суспільства, я б образилася, тому що мені здається ми вже переросли ті дурні стереотипи, які нам диктували: «Будь худий, живіт повинен бути плоским», - говорить телеведуча.
Нікітюк закликала всіх приймати себе такими, якими є.
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«До біса це все! Реально, треба приймати своє тіло таким, яке воно є. Ну, є трошки судин від перельотів, є трошки целюлітика, нічого. Два тижні і це все пройде, головне-здоров'я", - зазначила вона.
Раніше зірка розповідала, що для підтримки форми вона нічого особливого не робить, просто не забуває про правильне харчування, не їсть м'яса і періодично займається спортом.
До слова, заради стрункої фігури Леся відмовилася від мучного і солодкого. Нікітюк п'є багато води, чаю, але не відмовляється від кави. Раціон телеведучої складається з салатів, огірків, помідорів і супів, але вже без червоного м'яса.
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