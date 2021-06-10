Телеведущая Леся Никитюк раскритиковала стереотипы о фигуре

Своими мыслями по этому поводу она поделилась на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Как-то я так неудачно села сегодня утром, а мама Кет говорит: «Посмотри, какое у тебя сало на животе». Главное, сама вчера в 12 часов ночи: «Ешь торт, ешь торт….» Не буду обижаться на маму Кет, я знаю, что она хочет мне самого лучшего, но если бы я что-то такое услышала от общества, я бы обиделась, потому что мне кажется мы уже переросли те глупые стереотипы, которые нам диктовали: «Будь худой, живот должен быть плоским», - говорит телеведущая.

Никитюк призвала всех принимать себя такими, какими есть.

«К черту это все! Реально, надо принимать свое тело таким, какое оно есть. Ну, есть немножко сосудов от перелетов, есть немножко целлюлитика, ничего. Две недели и это все пройдет, главное - здоровье», - отметила она.

Ранее звезда рассказывала, что для поддержания формы она ничего особенного не делает, просто не забывает о правильном питании, не ест мяса и периодически занимается спортом.

К слову, ради стройной фигуры Леся отказалась от мучного и сладкого. Никитюк пьет много воды, чая, но не отказывается от кофе. Рацион телеведущей состоит из салатов, огурцов, помидоров и супов, но уже без красного мяса.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

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