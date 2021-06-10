Телеведущая Леся Никитюк раскритиковала стереотипы о фигуре
Своими мыслями по этому поводу она поделилась на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Как-то я так неудачно села сегодня утром, а мама Кет говорит: «Посмотри, какое у тебя сало на животе». Главное, сама вчера в 12 часов ночи: «Ешь торт, ешь торт….» Не буду обижаться на маму Кет, я знаю, что она хочет мне самого лучшего, но если бы я что-то такое услышала от общества, я бы обиделась, потому что мне кажется мы уже переросли те глупые стереотипы, которые нам диктовали: «Будь худой, живот должен быть плоским», - говорит телеведущая.
Никитюк призвала всех принимать себя такими, какими есть.
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«К черту это все! Реально, надо принимать свое тело таким, какое оно есть. Ну, есть немножко сосудов от перелетов, есть немножко целлюлитика, ничего. Две недели и это все пройдет, главное - здоровье», - отметила она.
Ранее звезда рассказывала, что для поддержания формы она ничего особенного не делает, просто не забывает о правильном питании, не ест мяса и периодически занимается спортом.
К слову, ради стройной фигуры Леся отказалась от мучного и сладкого. Никитюк пьет много воды, чая, но не отказывается от кофе. Рацион телеведущей состоит из салатов, огурцов, помидоров и супов, но уже без красного мяса.
Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".
Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".
Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".