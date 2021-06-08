Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про весілля і дорогий подарунок батькам

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і Instagram. На своїй сторінці в соцмережі вона часто ділиться подробицями свого життя, і цього разу розповіла в сторіс про весілля, на яке не потрапила, і про пограбування її сім'ї, коли з дому винесли все золото.

На кадрах, які показала Леся, вона зняла себе в батьківській хаті, куди приїхала напередодні. Зірка спочатку похвалилася яскравими зеленими шпалерами, які видно за її спиною. "Дивіться на шпалери, так? Класні шпалери, я так рада, що їх поклеїла", - весело розповідає телезірка. Нікітюк також похвалилася весільним манікюром, який зробила напередодні торжества її друзів, проте на весілля не потрапила. За словами зірки, не вийшло через роботу. Однак, вона весело привітала друзів-молодят з одруженням.

Також Леся розповіла про річницю весілля її батьків, і про те, що збирається подарувати їм обручки, бо колись їх будинок пограбували і вкрали все золото. "Сьогодні весілля у моїх батьків. Сьогодні 40 років їх спільного подружнього життя. І я забула про це. План такий - смажимо шашлик, накриваємо на стіл, я зараз їду Шукати батькам обручки. Тому що нас колись обікрали і вкрали все золото, що було. А було аж дві обручки. Загалом, зараз я все організую", - розповіла Леся.

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