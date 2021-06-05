Телеведущая Леся Никитюк озадачила внешним видом после смены имиджа и прически на отдыхе
Леся привыкла показывать в Инстаграм часть своей жизни. А все эксперименты с образами, смены прически и стиля звезда с удовольствием комментирует, не боясь критики в сети. С присущей самоиронией, Никитюк любит подметить собственные недостатки.
Однако, во время своих преображений звезда иногда перебарщивает с пикантностью. К примеру, в последний раз Леся предстала перед поклонниками в черном маленьком бикини и костюме из одной черной сеточки. Акцент причем звезда сделала на томном выражении лица и новой прическе с накладными темно-русыми прядями.
«Или всё-таки костюм «Последний шанс?😁 На второй фотке максимально Кайли Дженнер», - пишет Леся.
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Фанаты ответили сразу, не обошлось и без критики, ведь многие восприняли шутку звезды слишком буквально:
«Там больше Канье Уест; Ого, какая женщина; Раньше было лучше. А сейчас такая же, как и миллионы других ботексных инстасамок; На второй фотке больше на Монро. ИзвенИ; Что-то в прическе новое😁; Вас что-то уже совсем не узнать становится, переставайте баловаться пластикой...портите себя; Больше похожа на папу Кайли Дженнер😂; Леся ты очень красива. Но... На фото трансдива какая-то 😮; Главное ничто не вспотеет!😅».
До этого Леся решила поделится с поклонниками яркими кадрами в стильной обновке, но место для фото выбрала странное. Как видно, Леся запечатлена среди высоких и густых зарослей – это комнатные растения, судя по тому, что фото сделано в помещении.
Перед камерой телезвезда появилась в стильном зеленом костюмчике, который состоит из мятых широких шорт и свободного пиджака, под которым видно короткий белый топик. В подписи к фотографиям Никитюк написала: "Костюм «этим летом ты будешь не одна... ну или следующим». Как вам?".
Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".
Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".
Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".