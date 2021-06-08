Телеведущая Леся Никитюк рассказала о свадьбе и дорогом подарке родителям

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и Instagram. На своей странице в соцсети она часто делится подробностями своей жизни, и в этот раз рассказала в сторис о свадьбе, на которую не попала, и об ограблении ее семье, когда из дома вынесли все золото.

На кадрах, которые показала Леся, она сняла себя в родительском доме, куда приехала накануне. Звезда сначала похвасталась яркими зелеными обоями, которые видно за ее спиной. "Смотрите на обои, да? Классные обои, я так рада, что их поклеила", - весело рассказывает телезвезда. Никитюк также похвасталась свадебным маникюром, который сделала накануне торжества ее друзей, однако на свадьбу не попала. По словам звезды, не получилось из-за работы. Однако, она весело поздравила друзей-молодоженов с бракосочетанием.

Также Леся рассказала о годовщине свадьбы ее родителей, и о том, что собирается подарить им обручальные кольца, так как когда-то их дом ограбили и украли все золото. "Сегодня свадьба у моих родителей. Сегодня 40 лет их совместной супружеской жизни. И я забыла об этом. План такой – жарим шашлык, накрываем на стол, я сейчас еду искать родителям обручальные кольца. Потому что нас когда-то обокрали и украли все золото, что было. А было аж два кольца обручальных. В общем, сейчас я все организую", - рассказала Леся.

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