Украинская телеведущая Леся Никитюк показала снимки из ванной со своим домашним любимцем

Соответствующие кадры знаменитость разместила в сториз Инстаграма, передает Politeka.net.

В воскресенье, бросив все дела Леся Никитюк поехала к родным в Хмельницкий, чтобы проведать свою собаку породы вест-хайленд-вайт-терьер по кличке Рафик.

В связи с ненормированным графиком и разъездами ее питомец почти постоянно находится на передержке у ее родителей.

Первым делом, когда Леся увидела четверолапого друга, она решила его выкупать.

На первом снимке Никитюк моет Рафика водой используя специальный шампунь для собак. Потом она его вынула из ванной.

«Не знаю, как вытирается ваша собака, но моя так. Животик вытирай и спинку», - говорит ведущая.

На следующем снимке она сушит пса феном.

А после этого показывает окончательный результат.

Известно, что Леся называет своего четверолапого друга меценатом, так как он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Известно, что Леся устроила для Рафика даже настоящую комнату в своей квартире, а также у песика есть свой собственный инстаграм-канал, в котором благодарная хозяйка публикует фото своего "мецената".

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".