Ведущая Леся Никитюк показала, как сильно тоскует за другом

33-летнюю звезду многие помнят еще в "Орле и решке". Также Никитюк успела засветиться в таких шоу, как "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других. Леся активно ведет свой Инстаграм-блог, радуя почти 4 млн своих подписчиков яркими кадрами из рабочей и личной жизни.

Так, бросив все дела в Киеве, Никитюк рванула в родной Хмельницкий. Девушка опубликовала свежие кадры в "сториз", на которых предстала за рулем машины по дороге домой, передает Politeka.net.

Ведущая подпевала "НеАнгелам", доносившимся из динамиков, и прямо-таки выла от тоски, песня о многом говорит.

"Скучаю, я по тебе опять скучаю, я телефон не выключаю..., - подпевала Леся, а потом добавила, - А я выключила на три дня. Такой себе "мобайл детокс". Друзья, еду в Хмельницкий, месяц не видела свою собачку... Так что, я вернулась".

Никитюк частенько выставляет кадры, где она со своим пушистым питомцем породы вест-хайленд-вайт-терьер по кличке Рафик. Так как у нее ненормированный график, да и много времени девушка проводит в разъездах, четверолапый друг находится почти постоянно на передержке у ее родителей.

Ранее мы рассказывали, Леся только недавно вернулась из Турции, где отдыхала с родными. Во время отпуска ведущая рассекретила свои горячие планы на лето в компании Верки Сердючки и Валерия Меладзе.

"Ох и повеселит нас Меладзе на Atlas Weekend!, - сообщила она в Инстаграм и добавила, - Кстати, в этом году будет еще наша любимая девочка Верочка Сердюк со своей мамой. Так что не пропустите! Я буду там каждый день".

Мызыкальный фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве с 5 по 11 июля.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".