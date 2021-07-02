Український боксер Олександр Усик записав звернення перед матчем 1/4 Євро-2020 між Англією та Україною
Як передає Politeka.net, відео спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
До вирішального для нашої національної збірної гри залишається не так вже й багато часу і супертяж вирішив підтримати хлопців.
Зробив це Олександр незвичайним чином - пригрозивши Англії.
"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна - чемпіон", - заявив боксер англійською мовою.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Вагітні Катя Осадча і MamaRika помірялися животиками біля басейну: "Буде дівчинка"
Юля "Зайка" несподівано похвалилася дорогим подарунком від "Холостяка", який її відшив: "Ось і стали в нагоді"
Дан Балан не встояв перед юною красунею з сайту знайомств, нічого спільного з Тіною: "Ось вона, та сама..."
Переможець "Голосу країни" Лазановський постраждав на відпочинку, кадри: "Капець-капець болить..."
Фанатів повеселило таке звернення Усика, але деякі висловили думку, що робити такі заяву перед грою недоречно.
"Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу", " з гумором, Олександр Олександрович, підходить до майбутньої гри", "О! Козак прокинувся! Здоровий будь!", "Перфект Інгліш, Саня", " "Лет Мі Спік Фром май харт", - писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства.
Як писала Politeka, Усика різко взяли в облогу за чемпіонські амбіції, Боксерський титул під загрозою.
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі.