Український боксер Олександр Усик записав звернення перед матчем 1/4 Євро-2020 між Англією та Україною

Як передає Politeka.net, відео спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)



До вирішального для нашої національної збірної гри залишається не так вже й багато часу і супертяж вирішив підтримати хлопців.

Зробив це Олександр незвичайним чином - пригрозивши Англії.

"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна - чемпіон", - заявив боксер англійською мовою.

Фанатів повеселило таке звернення Усика, але деякі висловили думку, що робити такі заяву перед грою недоречно.

"Ну навіщо такі гучні слова. Перемога любить тишу", " з гумором, Олександр Олександрович, підходить до майбутньої гри", "О! Козак прокинувся! Здоровий будь!", "Перфект Інгліш, Саня", " "Лет Мі Спік Фром май харт", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства.