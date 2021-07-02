Украинский боксер Александр Усик записал обращение перед матчем 1/4 Евро-2020 между Англией и Украиной

Как передает Politeka.net, видео спортсмен опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



До решающего для нашей национальной сборной игры остаётся не так уж много времени и супертяж решил поддержать ребят.

Сделал это Александр необычным образом - пригрозив Англии.

"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", - заявил боксер на английском языке.

Фанатов повеселило такое обращение Усика, но некоторые выразили мнение, что делать такие заявление перед игрой неуместно.

"Ну зачем такие громкие слова. Победа любит тишину", "С юмором, Александр Александрович, подходит к предстоящей игре", "О! Козак проснулся! Здоров будь!", "Пёрфект инглиш, Саня", " "Лэт ми спик фром май харт", - писали в комментариях под видео.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства.