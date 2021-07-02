Украинский боксер Александр Усик записал обращение перед матчем 1/4 Евро-2020 между Англией и Украиной
Как передает Politeka.net, видео спортсмен опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
До решающего для нашей национальной сборной игры остаётся не так уж много времени и супертяж решил поддержать ребят.
Сделал это Александр необычным образом - пригрозив Англии.
"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", - заявил боксер на английском языке.
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Фанатов повеселило такое обращение Усика, но некоторые выразили мнение, что делать такие заявление перед игрой неуместно.
"Ну зачем такие громкие слова. Победа любит тишину", "С юмором, Александр Александрович, подходит к предстоящей игре", "О! Козак проснулся! Здоров будь!", "Пёрфект инглиш, Саня", " "Лэт ми спик фром май харт", - писали в комментариях под видео.
Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства.
Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой.
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.