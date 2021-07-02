Український боксер Василь Ломаченко показав, чим займається після перемоги над Масайоші Накатані

Як передає Politeka.net, відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, боксер, після поєдинку вирішив порибалити.

"Не боксом єдиним", - підписав фото зі здобиччю Ломаченко.

Судячи з відео, боксер вже повернувся в Україну. У геолокації Василь вказав місто Маріуполь.

"Мала, йди сюди. Дивись, що робить", - кричав українець, коли риба попалася на гачок і намагалася вирватися на волю.

"Там Усик під водою з аквалангом рибу на кручок чіпляє", " Красава", "І в струмку реально, напевно риби багато в тих місцях", ""ось це "барракуда"!)) потрібно шукати матір цього "малюка"»", "Талановитий у всьому", "Василь Відпочивай набирайся природною силою, відновися, і поверни те що належить тобі", - пишуть підписники боксера в коментарях.

Нагадаємо, Ломаченко тріумфально повернувся на ринг, відправивши суперника в нокаут: барвисті кадри перемоги.

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