Украинский боксер Василий Ломаченко показал, чем занимается после победы над Масайоши Накатани
Как передает Politeka.net, видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Так, боксер, после поединка решил порыбачить.
"Не Боксом Единым", - подписал фото с добычей Ломаченко.
Судя по видео, боксер уже вернулся в Украину. В геолокации Василий указал город Мариуполь.
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"Малая, иди сюда. Смотри, что делает", - кричал украинец, когда рыба попалась на крючок и пыталась вырваться на волю.
"Там Усик под водой с аквалангом рыбу на кручок цепляет ", "Красава", "И в ручье реально, наверное рыбы много в тех местах", ""Вот это «барракуда»!)) нужно искать мать этого «малыша»)", "Талантлив во всём", "Василь отдыхай набирайся природной силой, восстановись, и верни то что принадлежит тебе", - пишут подписчики боксера в комментариях.
Напомним, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.
Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"
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