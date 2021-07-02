Украинский боксер Василий Ломаченко показал, чем занимается после победы над Масайоши Накатани

Как передает Politeka.net, видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, боксер, после поединка решил порыбачить.

"Не Боксом Единым", - подписал фото с добычей Ломаченко.

Судя по видео, боксер уже вернулся в Украину. В геолокации Василий указал город Мариуполь.

"Малая, иди сюда. Смотри, что делает", - кричал украинец, когда рыба попалась на крючок и пыталась вырваться на волю.

"Там Усик под водой с аквалангом рыбу на кручок цепляет ", "Красава", "И в ручье реально, наверное рыбы много в тех местах", ""Вот это «барракуда»!)) нужно искать мать этого «малыша»)", "Талантлив во всём", "Василь отдыхай набирайся природной силой, восстановись, и верни то что принадлежит тебе", - пишут подписчики боксера в комментариях.

Напомним, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"

Также Politeka писала, что Ломаченко удивил украинцев перед боем с Накатани, видео: "Трамбует Лопеса".