Один з лідерів збірної України, півзахисник Руслан Малиновський, не готовий до матчу зі збірною Англії

Так, помічник головного тренера збірної України Мауро Тассотті заявив, що лідер національної команди Руслан Малиновський знаходиться не в ідеальній формі та у нього проблеми.

61-річний італієць зізнався в інтерв'ю Milan News 24, що тренерський штаб намагається вирішити ці проблеми.

"У Малиновського є фізичні проблеми. Ми намагаємося їх виправити. Руслан не готовий на всі 100%, але у нього є божевільні якості. Наприклад блискавичний удар. Малиновський також дуже небезпечний в неактивній фазі атаки", - підсумував Тассотті.

На Євро-2020 Малиновський відзначився одним асистом (на Романа Яремчука в матчі з Нідерландами) і не забитим пенальті Північної Македонії. А в матчі проти Австрії у нього був дуже невдалий матч. Тоді його замінили на 46-й хвилині на Віктора Циганкова.

Також Тассотті висловився і про Олександра Зінченка. На думку фахівця, гравець "Манчестер Сіті" на даний момент є дуже сильним футболістом міжнародного класу і легко може грати на позиції центрального півзахисника.

Нагадаємо, що Аталанта підписала росіянина на позицію Малиновського.

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