Футболіст збірної України Олександр Зінченко зворушив зустріччю з дружиною після матчу зі Швецією
Як передає Politeka.net, кадрами закохані поділилися на своїх сторінках в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Влада Седан, як і майже вся Україна, тримала кулаки за нашу збірну.
Особливо пильну увагу, звичайно, у неї було зосереджено на зоряному захиснику національної команди, від якого вона чекає дитину.
Матч видався досить напруженим, тому і зустріч коханих після неї вийшла досить зворушливою.
Прямо на стадіоні 24-річний хавбек підійшов до коханої після спілкування з журналістами.
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На опублікованих кадрах видно, як Олександр і Влада, не стримуючи емоцій, міцно обнялися. При цьому на очах Зінченка було видно сльози.
"Минулого місяця у нас були важкі та емоційні часи. Але все скінчено. Я завжди з тобою", - повідомила журналіста у підписі до відео.
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