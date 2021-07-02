Футболіст збірної України Олександр Зінченко зворушив зустріччю з дружиною після матчу зі Швецією Як передає Politeka.net, кадрами закохані поділилися на своїх сторінках в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Влада Седан, як і майже вся Україна, тримала кулаки за нашу збірну. Особливо пильну увагу, звичайно, у неї було зосереджено на зоряному захиснику національної команди, від якого вона чекає дитину.



Матч видався досить напруженим, тому і зустріч коханих після неї вийшла досить зворушливою.

Прямо на стадіоні 24-річний хавбек підійшов до коханої після спілкування з журналістами.

На опублікованих кадрах видно, як Олександр і Влада, не стримуючи емоцій, міцно обнялися. При цьому на очах Зінченка було видно сльози.

"Минулого місяця у нас були важкі та емоційні часи. Але все скінчено. Я завжди з тобою", - повідомила журналіста у підписі до відео.