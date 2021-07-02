Футболист сборной Украины Александр Зинченко растрогал встречей с женой после матча со Швецией

Как передает Politeka.net, кадрами влюбленные поделились на своих страничках в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Влада Седан, как и почти вся Украина, держала кулаки за нашу сборную.

Особо пристальное внимание, конечно, у нее было сосредоточенно на звездном защитнике национальной команды, от которого она ждет ребенка.

Матч выдался достаточно напряженным, поэтому и встреча возлюбленных после нее получилась довольно трогательной.

Прямо на стадионе 24-летний хавбек подошел к любимой после общения с журналистами.

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На опубликованных кадрах видно, как Александр и Влада, не сдерживая эмоций, крепко обнялись. При этом на глазах Зинченко были видны слезы.

"В прошлом месяце у нас были тяжелые и эмоциональные времена. Но все кончено. Я всегда с тобой", - сообщила журналиста в подписи к видео.