Футболист сборной Украины Александр Зинченко растрогал встречей с женой после матча со Швецией
Как передает Politeka.net, кадрами влюбленные поделились на своих страничках в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Влада Седан, как и почти вся Украина, держала кулаки за нашу сборную.
Особо пристальное внимание, конечно, у нее было сосредоточенно на звездном защитнике национальной команды, от которого она ждет ребенка.
Матч выдался достаточно напряженным, поэтому и встреча возлюбленных после нее получилась довольно трогательной.
Прямо на стадионе 24-летний хавбек подошел к любимой после общения с журналистами.
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На опубликованных кадрах видно, как Александр и Влада, не сдерживая эмоций, крепко обнялись. При этом на глазах Зинченко были видны слезы.
"В прошлом месяце у нас были тяжелые и эмоциональные времена. Но все кончено. Я всегда с тобой", - сообщила журналиста в подписи к видео.
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