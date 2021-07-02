Один из лидеров сборной Украины, полузащитник Руслан Малиновский, не готов к матчу со сборной Англии
Так, помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти заявил, что лидер национальной команды Руслан Малиновский находится не в идеальной форме и у него проблемы.
61-летний итальянец признался в интервью Milan News 24, что тренерский штаб пытается решить эти проблемы.
"У Малиновского есть физические проблемы. Мы пытаемся их исправить. Руслан не готов на все 100%, но у него есть сумасшедшие качества. Например молниеносный удар. Малиновский также очень опасен в неактивной фазе атаки", – подытожил Тассотти.
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На Евро-2020 Малиновский отметился одним ассистом (на Романа Яремчука в матче с Нидерландами) и не забил пенальти Северной Македонии. А в матче против Австрии у него был очень неудачный матч. Тогда его заменили на 46-й минуте на Виктора Цыганкова.
Также Тассотти высказался и про Александра Зинченко. По мнению специалиста, игрок "Манчестер Сити" на данный момент является очень сильным футболистом международного класса и легко может играть на позиции центрального полузащитника.
Напомним, что Аталанта подписала россиянина на позицию Малиновского.
Как писала Politeka, Зинченко растрогал видео с беременной женой после матча со Швецией.
Также Politeka сообщала, Александр Зинченко поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду.