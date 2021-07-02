Український боксер Олександр Усик зі своєю дружиною перебувають у Монако
Як передає Politeka.net, українець взяв участь у Кубку з гольфу, а після цього з дружиною Катериною відвідав гала-концерт у князя Монако Альберта, передає "xsport.ua".
Фото боксера в смокінгу і його дружини в розкішній чорній сукні засвітив в мережі український дизайнер, який придумав святкове вбрання для пари.
Ще одне фото розмітила фан-сторінка боксера в сторіс.
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Нагадаємо, український боксер Олександр Усик записав звернення перед матчем 1/4 Євро-2020 між Англією та Україною.
До вирішального для нашої національної збірної гри залишається не так вже й багато часу і супертяж вирішив підтримати хлопців.
Зробив це Олександр незвичайним чином-пригрозивши Англії.
"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна-чемпіон", - заявив боксер англійською мовою.
Нагадаємо, Ломаченко тріумфально повернувся на ринг, відправивши суперника в нокаут: барвисті кадри перемоги.
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Також Politeka писала, що Усик пригрозив англійцям перед матчем з Україною на Євро-2020: відео звернення.