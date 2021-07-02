Український боксер Олександр Усик зі своєю дружиною перебувають у Монако

Як передає Politeka.net, українець взяв участь у Кубку з гольфу, а після цього з дружиною Катериною відвідав гала-концерт у князя Монако Альберта, передає "xsport.ua".

Фото боксера в смокінгу і його дружини в розкішній чорній сукні засвітив в мережі український дизайнер, який придумав святкове вбрання для пари.

Ще одне фото розмітила фан-сторінка боксера в сторіс.

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Нагадаємо, український боксер Олександр Усик записав звернення перед матчем 1/4 Євро-2020 між Англією та Україною.

До вирішального для нашої національної збірної гри залишається не так вже й багато часу і супертяж вирішив підтримати хлопців.

Зробив це Олександр незвичайним чином-пригрозивши Англії.

"Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна-чемпіон", - заявив боксер англійською мовою.