Український боксер Олександр Усик зі своєю дружиною перебувають у Монако

Як передає Politeka.net, українець взяв участь у Кубку з гольфу, а після цього з дружиною Катериною відвідав гала-концерт у князя Монако Альберта, передає "xsport.ua".

Фото боксера в смокінгу і його дружини в розкішній чорній сукні засвітив в мережі український дизайнер, який придумав святкове вбрання для пари.

Ще одне фото розмітила фан-сторінка боксера в сторіс.