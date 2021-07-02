Украинский боксер Александр Усик со своей супругой находятся в Монако

Как передает Politeka.net, украинец принял участие в кубке по гольфу, а после этого с женой Катериной посетил гала ужин у князя Монако Альберта ll, передает "xsport.ua".

Фото боксера в смокинге и его супруги в роскошном черном платье засветил в сети украинский дизайнер, который придумал праздничные наряды для пары.

Еще одно фото разметила фан-страничка боксера в сторис.

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Напомним, украинский боксер Александр Усик записал обращение перед матчем 1/4 Евро-2020 между Англией и Украиной.

До решающего для нашей национальной сборной игры остаётся не так уж много времени и супертяж решил поддержать ребят.

Сделал это Александр необычным образом - пригрозив Англии.

"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", - заявил боксер на английском языке.