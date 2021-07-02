Украинский боксер Александр Усик со своей супругой находятся в Монако

Как передает Politeka.net, украинец принял участие в кубке по гольфу, а после этого с женой Катериной посетил гала ужин у князя Монако Альберта ll, передает "xsport.ua".

Фото боксера в смокинге и его супруги в роскошном черном платье засветил в сети украинский дизайнер, который придумал праздничные наряды для пары.

Еще одно фото разметила фан-страничка боксера в сторис.