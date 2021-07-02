Украинский боксер Александр Усик со своей супругой находятся в Монако
Как передает Politeka.net, украинец принял участие в кубке по гольфу, а после этого с женой Катериной посетил гала ужин у князя Монако Альберта ll, передает "xsport.ua".
Фото боксера в смокинге и его супруги в роскошном черном платье засветил в сети украинский дизайнер, который придумал праздничные наряды для пары.
Еще одно фото разметила фан-страничка боксера в сторис.
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Напомним, украинский боксер Александр Усик записал обращение перед матчем 1/4 Евро-2020 между Англией и Украиной.
До решающего для нашей национальной сборной игры остаётся не так уж много времени и супертяж решил поддержать ребят.
Сделал это Александр необычным образом - пригрозив Англии.
"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион", - заявил боксер на английском языке.
Напомним, Ломаченко триумфально вернулся на ринг, отправив соперника в нокаут: красочные кадры победы.
Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"
Также Politeka писала, что Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной на Евро-2020: видео обращения.