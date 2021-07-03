Британська актриса і екс-кохана Х'ю Гранта Елізабет Херлі вразила видом в спокусливому вбранні

56-річна зірка, а також власниця бренду пляжного одягу знаменита своїми ролями красунь в романтичних комедіях. За мініблогом артистки в Instagram стежать два мільйони передплатників, і Херлі їх не розчаровує, регулярно публікуючи цікаві знімки.

Так, в новому пості актриса показала фото в чорній сукні з глибоким декольте, передає Politeka.net. Елізабет лежала на ліжку дивилася вгору і посміхалася. На її обличчі був легкий макіяж з акцентом на очі, який робив погляд більш виразним.

Шанувальники були захоплені видом, який відкрився перед ними, про що і написали в коментарях.

"Ідеальна", "Так, крихітко", "яка красуня", "чудова", "карколомна", "Королева сердець", "захоплююча Краса", - пишуть в коментарях.

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