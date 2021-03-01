Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой показала себя в роскошном платье с экстремальным декольте

24-летняя актриса, которая полюбилась многим благодаря своей роли гениальной шахматистки, похвасталась новым нарядом в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, юная красотка поделилась снимками в роскошном вечернем платье. Зеленый наряд из блестящей ткани тут же привлекает к себе внимание благодаря очень глубокому декольте. Спина девушки также оказалась открыта.

На нескольких фото Аня дополнила свой наряд накидкой в тон платью. Это сделало ее образ еще более торжественным.

Волосы красотки свободно спадают на ее плечи и грудь легкими волнами. Образ Ани дополнил легкий макияж, который лишь подчеркнул ее естественную красоту.

В подписи к снимкам актриса назвала этот наряд «платьем своей мечты».

Поклонники Тейлор-Джой пришли в восторг от ее образа.

«Ты богиня!», «Королева», «Идеальная», «Любовь всей моей жизни», «Ты лучшая», «Ты огненная женщина», «Ты выглядишь восхитительно», - пишут люди.

Отметим, что образ, благодаря которому Аня Тейлор-Джой стала главным открытием года — роль шахматистки Элизабет Харман в сериале «Ход королевы», стал культовым. Именно Аня предложила сделать героиню рыжеволосой.

В реальной жизни девушка совсем друграя. Белокурые пышные волосы и отсутствие макияжа прекрасно подчеркивают образ юной девушки, яркий и выразительный взгляд не оставляет равнодушным.

Напомним, звезда сериала "Ход королевы" показала себя в обычной жизни, ничего общего с Бет: "Ангел!".

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