Карьера актрисы началась стандартно, однако слава после удачной роли кардинально перевернула жизнь девушки

Изначально девушка ходила в модельную школу, принимала участие в рекламных фотосессиях и лишь потом получила первую роль. После съемок в сериале «Ход королевы» Аня побила рекорды по популярности, вслед за рейтингами киноленты.

Образ, благодаря которому Аня Тейлор-Джой стала главным открытием года — роль шахматистки Элизабет Харман в сериале «Ход королевы», стал культовым. Именно Аня предложила сделать героиню рыжеволосой.

В реальной жизни девушка совсем друграя. Белокурые пышные волосы и отсутствие макияжа прекрасно подчеркивают образ юной девушки, яркий и выразительный взгляд не оставляет равнодушным.

При этом сама девушка в школе считала себя некрасивой и очень комплексовала. Теперь Аня считается не только привлекательной красоткой, но еще и талантливой актрисой.

Фанаты также очень остро реагируют на звездные простые образы:

«Твои губы пышные; Прекрасно💕; Ты такая милая, Мое сердце взорвется 😁❤; Вы такие милые ✨; Вышла на следующий уровень, красивый и чертовски талантливый; Кто-нибудь заметил, что лицо этой девушки - настоящая жизнь Эльзы ?? ...... из Холодного сердца ??; Bellísima 🤩😌; Красивая женщина, произведение искусства бога😍; Аня, я уверена, что ты одна из самых красивых женщин планеты Земля. Такая красивая, что ты, неземная, как ангел».

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