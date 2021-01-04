Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, благодаря чему у нее идеальная фигура

Красотка в свой 51 год выглядит великолепно, а все благодаря тому, что она тщательно следит за собой, передает Politeka.net. Звезда регулярно делится в сети кадрами своих тренировок. Таким оказался и один из последних постов певицы.

Артистка позировала, слегка нагнувшись, качая руки на тренажере. Накаченное тело знаменитости впечатляло. Идеальный пресс, тонкая талия и упругие ягодицы, которые она обтянула темными лосинами.

Звезда приняла довольно эффектную позу, ведь ее бюст едва ли не вываливался из декольте крохотного топика.

Дженнифер смотрела перед собой, приоткрыв губы. Ее волосы казались влажными от пота.

"Утро понедельника!! # 2021 Давай !!!", - написала Джей Ло.

За 35 минут пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений.

"Ого, какая поза", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что артистка в своих интервью раскрывает секреты привлекательности. Кроме занятий спорта, красотка также правильно питается.

Звезда применяет диету, которая направленя на ускорение метаболизма. Основа рациона звезды - свежие фрукты, овощи, зерновые культуры, яйца, мясо, рыба и птица. Продукты не должны вмещать красители, консерванты и химикаты.

Кроме того, красотка тщательно и регулярно очищает лицо. После спортзала, когда кожа хорошо пропотела, звезда очищает поры и увлажняет кожу кремом.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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