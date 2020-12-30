Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свою идеальную фигурку вблизи

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц дивы появилось фото с отдыха. Красотка сама сфотографировала себя крупным планом, когда лежала на шезлонге, пытаясь расслабиться. 51-летняя Джей Ло заворожила своим загорелым стройным телом. Актриса выбрала купальник персикового цвета, который удачно гармонировал с ее загорелой кожей. Купальный костюм обтянул грудь красотки, сделав акцент на ее плоском животике.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес позировала без косметики, но загар удачно оттенял ее миловидное лицо. Красотка нанесла только блеск на свои пухлые губки.

В комментариях под постом поклонники оставили массу восторженных отзывов.

«Сладкая конфетка», «Красотка», «Фигура просто огонь», «Так жарко», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что несмотря на свой возраст Джей Ло выглядит прекрасно. Она с легкостью может сравниться в красоте с любой молодой девушкой. Секрет ее успеха – регулярные тренировки. Если посмотреть на выступления актрисы становится понятно, сколько времени она проводит на тренировках.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес сверкнула стройными ножками в соблазнительном костюме. Красотка сидела на стульчике, демонстрируя свое достоинство.

Напомним, что эффектная Лопес в крошечном боди впечатлила "горящими" бедрами: "Мужчины в обмороке".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес отбросила стыд и покрутила ягодицами в непристойном платье: "Столько лет, а ты...".

Также Politeka писала, что Лопес в миниатюрном топе выгнулась перед камерой, сверкнув дарами природы: "Новая Джен".