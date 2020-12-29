Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в білосніжному костюмі показала свою красу

Дженніфер Лопес є співачкою, актрисою, моделлю, бізнес-леді і не перестає дивувати публіку своїми яскравими образами. Вся справа в тому, що мама двох дітей в 51 рік має фігуру 3-річної і завжди підкреслює красу досить модними і трендовими образами.

Як видно на фото, співачка в білому костюмі виглядає дійсно розкішно. І в простому білому ТОПі без ліфа Лопес захоплює ідеальним тоном сяючої шкіри. Заради цього Лопес не п'є, не курить і виключила з раціону всі шкідливості, аж до напоїв – чаю і кави.

Лопес присвячують догляду за собою годину в день мінімум, займаючись обличчям, ніжачись у ванній і зволожуючи шкіру, щоб ти якомога довше залишалася молодою і пружною, її потрібно зволожувати. А також стежити за тим, щоб волога не випаровувалася зі шкіри. Сама Дженніфер робить 3 рази в тиждень зволожуючі маски для обличчя, тіла і волосся, також користуючись кокосовим маслом для локонів окремо.

"Супер тіло і життєрадісне обличчя; це приголомшливий новий стиль для вас ... такий класний і приголомшливий!; Дуже стильно 👌 твоє волосся🔥 просто ідеальні 💛 наша нова Джен; jlo найкраща з кращих !!!; Я хочу таке тіло, але я не тренуюся, і я не так мотивована; Шикарна 🌹; як можна приховати таке тіло під одягом? Злочин!; суцільна розкіш; топ такий короткий і все одно красиво".

Щоб виглядати у формі, артистка не лінується потіти в залі навіть у власний день Народження і незважаючи на втому викладається по повній програмі. Як видно на фото, представленому на фан-акаунті, Лопес виглядає чудово.

Завдяки правильному способу життя (Лопес не п'є, не курить і навіть відмовилася від кави і чаю) співачка змогла довести, що навіть в 51 рік можна виглядати на 30 років. Струнка і засмагла фігура не залишила нікого осторонь.

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