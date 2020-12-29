Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белоснежном костюме показала свою красоту

Дженнифер Лопес является певицей, актрисой, моделью, бизнес-леди и не перестает удивлять публику своими яркими образами. Все дело в том, что мама двух детей в 51 год имеет фигуру 3-летней и всегда подчеркивает красоту довольно модными и трендовыми образами.

Как видно на фото, певица в белом костюме выглядит действительно роскошно. И в простом белом топе без лифа Лопес восхищает идеальным тоном сияющей кожи. Ради этого Лопес не пьет, не курит и исключила из рациона все вредности, вплоть до напитков – чая и кофе.

Лопес посвящают уходу за собой час в день минимум, занимаясь лицом, нежась в ванной и увлажняя кожу, чтобы ты как можно дольше оставалась молодой и упругой, ее нужно увлажнять. А также следить за тем, чтобы влага не испарялась из кожи. Сама Дженнифер делает 3 раза в неделю увлажняющие маски для лица, тела и волос, также пользуясь кокосовым маслом для локонов отдельно.

«Супер тело и жизнерадостное лицо; Это потрясающий новый стиль для вас ... такой классный и потрясающий!; Очень стильно 👌 твои волосы🔥 просто идеальны 💛 наша новая Джен; Jlo лучшая из лучших !!!; Я хочу такое тело, но я не тренируюсь, и я не так мотивирована; Шикарна 🌹; как можно скрыть такое тело под одеждой? Преступление!; сплошная роскошь; топ такой короткий и все равно красиво».

Чтобы выглядеть в форме, артистка не ленится потеть в зале даже в собственный день рождения и несмотря на усталость выкладывается по полной программе. Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте, Лопес выглядит превосходно.

Благодаря правильному образу жизни (Лопес не пьет, не курит и даже отказалась от кофе и чая) певица смогла доказать, что даже в 51 год можно выглядеть на 30 лет. Стройная и загорелая фигура не оставила никого в стороне.

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