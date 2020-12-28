Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала стильним боразом в танцювальному образі

Співачка, актриса і модель займається собою кожен день – вона відвідує спортзал, займається окремо з тренером, відвідує курси йоги і вивчає латиноамериканські танці. Також Лопес періодично зустрічається з дієтологом, складаючи новий раціон харчування.

Щоб виглядати у формі, артистка не лінується потіти в залі навіть у власний день Народження і незважаючи на втому викладається по повній програмі. Як видно на фото, представленому на фан-акаунті, Лопес виглядає чудово.

Завдяки правильному способу життя (Лопес не п'є, не курить і навіть відмовилася від кави і чаю) співачка змогла довести, що навіть в 51 рік можна виглядати на 30 років. Струнка і засмагла фігура не залишила нікого осторонь:

"Така розкішна!!; тепер можна вічно дивуватися такій красуні; ця жінка створена для любові😍 🔥; куди стільки розкоші, все на цих стегнах тримається!!!; Que buena estas ♥ ️ ♥ ️; показати все тіло було б вже незаконно; чудово, продовжуйте; Ось це ноги на дві дороги👏 чоловіки будуть в непритомності👏 😂; захотілося зібрати більше піддонів; красиве тіло».

Ми також писали, що зірка жорстко контролює себе навіть на дружніх вечірках, не кажучи вже про світських. Пов'язано це з тим, що Лопес вже кілька років як переконаний адепт здорового способу життя.

Співачка і актриса на галасливій вечірці ніколи не буде помічена з келихом вина або з сигаретою в руках. Більш того, зі свого щоденного раціону зірка вже давно виключила каву. Як видно на фото з артисткою, представленому на фан-акаунті в Instagram, Лопес знає секрети краси і успішно їх застосовує на собі.

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