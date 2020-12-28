Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала стильным боразом в танцевальном образе

Певица, актриса и модель занимается собой каждый день – она посещает спортзал, занимается отдельно с тренером, посещает курсы йоги и изучает латиноамериканские танцы. Также Лопес периодически встречается с диетологом, составляя новый рацион питания.

Чтобы выглядеть в форме, артистка не ленится потеть в зале даже в собственный день рождения и несмотря на усталость выкладывается по полной программе. Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте, Лопес выглядит превосходно.

Благодаря правильному образу жизни (Лопес не пьет, не курит и даже отказалась от кофе и чая) певица смогла доказать, что даже в 51 год можно выглядеть на 30 лет. Стройная и загорелая фигура не оставила никого в стороне:

«Такая роскошна!!; теперь можно вечно поражаться такой красотке; Эта женщина создана для любви😍🔥; куда столько роскоши, все на этих бедрах держится!!!; Que buena estas ♥ ️ ♥ ️; Показать все тело было бы уже незаконно; Превосходно, продолжайте; Вот это ноги на две дороги👏 мужчины будут в обмороке👏😂; Захотелось собрать больше поддонов; Красивое тело».

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Певица и актриса на шумной вечеринке никогда не будет замечена с бокалом вина или с сигаретой в руках. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. Как видно на фото с артисткой, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Лопес знает секреты красоты и успешно их применяет на себе.

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