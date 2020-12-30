Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в прозорих костюмах з блискітками показала, як запалює на концерті

Артистка, співачка і навіть модель Дженніфер Лопес вміє запалити публіку на своїх концертах. Заради ефектного виступу Лопес постійно самовдосконалюється - бере курси спортивних і латиноамериканських танців, вивчає танці на пілоні, готує нові номери в поєднанні зі своїми кращими композиціями.

Щоб бути на висоті, як видно на добірці кадрів, представлених на фан-акаунті в соціальній мережі Instagram, артистка займається в спортзалі кожен день і харчується строго за планом дієтолога.

У ролику Лопес наочно продемонструвала, як її тонкі комбінезони, міні-сукні з сіточкою або наряди, під якими навіть немає білизни, можуть створити дійсно унікальний образ для зірки. Граціозні рухи в таких костюмах виходять у Дженніфер бездоганно.

За словами самої Лопес, вона вибирає відкриті образи також і для зручності, адже деякі акробатичні трюки в скромній сукні просто не зробиш.

Також Лопес позувала під час виступу в незвичайному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку. Фанати були вражені її образами:

"Тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім Кардашян. Тримай це стильно, Jlo; вона красива, без сумніву, ця заява була б настільки ж сильною, якби на ній був комбінезон;це те, що потрібно, щоб продавати свою музику; спеклися булочки;я думав, ми всі домовилися вийти з форми в цьому році; 😍 🔥 краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила!».

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