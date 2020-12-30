Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в прозрачных костюмах с блестками показала, как зажигает на концерте

Артистка, певица и даже модель Дженнифер Лопес умеет зажечь публику на своих концертах. Ради эффектного выступления Лопес постоянно самосовершенствуется – берет курсы спортивных и латиноамериканских танцев, изучает танцы на пилоне, готовит новые номера в сочетании со своими лучшими композициями.

Чтобы быть на высоте, как видно на подборке кадров, представленных на фан-аккаунте в социальной сети Инстаграм, артистка занимается в спортзале каждый день и питается строго по плану диетолога.

В ролике Лопес наглядно продемонстрировала, как ее тонкие комбинезоны, мини-платья с сеточкой или наряды, под которыми даже нет белья, могут создать действительно уникальный образ для звезды. Грациозные движения в таких костюмах получаются у Дженнифер безупречно.

По словам самой Лопес, она выбирает открытые образы также и для удобства, ведь некоторые акробатические трюки в скромном платье просто не сделаешь.

Также Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку. Фанаты были впечатлены ее образами:

«Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким Кардашьян. Держи это стильно, Jlo; Она красива, без сомнения, это заявление было бы столь же сильным, если бы на ней был комбинезон;Это то, что нужно, чтобы продавать свою музыку; спеклись булочки;Я думал, мы все договорились выйти из формы в этом году; 😍🔥 Красота, здоровье, вдохновение и женщина 😍 сила!».

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