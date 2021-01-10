Бразильская супермодель Жизель Оливейра, ангел Victoria's Secret, впечатлила роскошной фигурой в нестандартном наряде

Как рассказывает Politeka, соотвествующие кадры красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Кавай", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра показывает достоинства фигуры в безупречном микро-бикини, не стесняясь застывать в различных жарких позах. Поклонники красотки были приятно удивлены увиденным, о чем говорит происходящее в комментариях.

"Настоящий ангел", "это пожар какой-то", "невероятно! Что я только что увидел", "мне это определенно нравится", "боже!", "стройная малышка", "до чего же ты хороша", "лучшая девушка в мире", - пишут они.

До этого мы рассказывали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра, ангел модного дома Victoria's Secret, похвасталась фигурой во время отдыха с возлюбленным

На снимке Оливейра позирует в микро-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в объятиях возлюбленного. При этом сама девушка искренне улыбается на камеру, демонстрируя безупречные формы во всей красе.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила упругим «персиком» в стрингах: «Ох, эти изгибы…».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра задрала кофточку и показала аппетитную красоту: "Где обитает божество?".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без лифчика исполнила желания мужчин: "Невероятная девочка".