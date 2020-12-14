Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, облачившись в крохотное бикини

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.

Так, красотка в мини-бикини позирует на пляже, показав достоинства своей фигуры в разных позах. В какой-то момент модель до неприличия натягивает белье, после чего игриво убегает в море.

«Ох, эти изгибы кого хочешь сведут с ума», «внеземная», «роскошный вид», «это настолько красиво», «самое красиво видео, которое я видел сегодня», «гордость Бразилии!», «безупречно выглядишь», - пишут ее поклонники.

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Так, на опубликованных фото Оливейра позирует в одних джинсах и пиджаке с элегантной вставкой. Кроме того, на плече у красотки виднеется элегантная сумочка. Образ дополняли безупречная прическа и практически незаметный макияж модели, на что обратили внимание ее поклонники.

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