Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о подарках

На фото красотка позировала в джинсах и топике на пуговице, под которым не было белья. Красотка стояла на улице, а волосы оставила распущенными. Фото получилось очень соблазнительным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Умница, классные подарки", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Джинсы !!!! Вы можете их связать ??", ""Так мило, красиво ".. потрясающе", "Хи, какая ты красивая!", "Просто дай мне знать, когда ты в Хьюстоне", "Лучший ангел", "Ты такая невероятно красивая", "Откуда твои джинсы?", "Скажи Санте все, что я хочу на Рождество, это ты", "Симпатичная картинка «Готовы к Рождеству»?", "Если бы мир перевернулся с ног на голову, то наверняка это произошло бы из-за вас", "Это невероятная девочка".

Сообщалось, что бразильская супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret облачила безупречные формы полоской ткани, сведя поклонников с ума.

«Новый шмот», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует, облачившись в «лимонный» наряд, который безупречно подчеркивал ее идеальное тело. Поклонники не смогли пройти мимо, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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