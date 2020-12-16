Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в свежем образе

На фото Жизель стояла в пиджаке, боди и сапогах. Красотка зачесала волосы назад,, а руки сложила на животике. Оливейра показалась полубоком и хвасталась худыми ножками, отведя взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Идеальное совершенство, так и манит".

Ранее мы сообщали, что супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, облачившись в крохотное бикини.

Так, красотка в мини-бикини позирует на пляже, показав достоинства своей фигуры в разных позах. В какой-то момент модель до неприличия натягивает белье, после чего игриво убегает в море.

«Ох, эти изгибы кого хочешь сведут с ума», «неземная», «роскошный вид», «это настолько красиво», «самое красивое видео, которое я видел сегодня», «гордость Бразилии!», «безупречно выглядишь», - пишут ее поклонники.

Мы писали, что супермодель из Бразилии Жизель Оливейра впечатлила фигурой в облегающем платье.

«Файлы с благодарения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Олиейра позирует в облегающем платье с разрезами, демонстрируя безупречные формы во всей красе. Поклонники буквально «сошли с ума» от увиденного.

Напомним, бразильская красотка из Victoria’s Secret в смелом наряде заставила любоваться собой

А еще Politeka писала, что брюнетка из Victoria's Secret в ультракоротком мини заставила трепетать

Также Politeka сообщала, что брюнетка из Victoria’s Secret показала самое соблазнительное в вырезах купальника



