Известная модель Жасмин Тукс из Victoria’s Secret показала себя в очень соблазнительном образе

На фото Жасмин позирует в черном купальнике с вырезом. Красотка позировала в уголке душа, соблазнительно выгнувшись. Девушка оставила волосы распущенными, а руки задрала вверх, что сделало еще более пикантным снимок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо, я вижу, как ты убиваешь", "Классно выглядишь!!!!!!!", "Очень красиво и нарядно", "Боже мой, я дам тебе купальник", "Вы замечательная", "Прекрасна, как всегда", "она идеальна", "Откуда этот костюм? Это потрясающе", "омг Жасмин. Ты чертовски идеальна !!!", "ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", "Ты хватаешься за все эти сделки, и мне нужно это видеть", "Могу я поцеловать твой живот?", "как и я почти".

Сообщалось, что бразильская супермодель Жизель Оливейра, из Victoria’s Secret, вскружила голову своими длинными ножками в мини-платье.

Модель надела короткое обтягивающее платье, которое подчеркнуло тонкую талию и упругие ягодицы.

Наряд выглядел очень эффектно на достоинствах Жизель. Грудь и упругие ягодицы соблазнительно выпирали из-под тонкой ткани.

Напомним, бразильская красотка из Victoria’s Secret показала свои "булочки" в слишком коротких шортиках

А еще Politeka писала, что бразильская красотка из Victoria’s Secret обтянула формы тесной тканью, заставив любоваться собой

Также Politeka писала, что брюнетка из Victoria’s Secret сверкнула загорелыми прелестями в платье с разрезами



