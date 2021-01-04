Бразильская супермодель Жизель Оливейра, ангел модного дома Victoria's Secret, похвасталась фигурой во время отдыха с возлюбленным

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на снимке Оливейра позирует в микро-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в объятиях возлюбленного. При этом сама девушка искренне улыбается на камеру, демонстрируя безупречные формы во всей красе.

Несмотря на то, что фотографии Оливейра решила никак не подписывать, ее поклонники пришли в "дикий" восторг от увиденного.

"Безупречные формы", "идеальная пара", "вот это повезло твоему парню", "это настоящий пожар", "Жизель, ты просто душечка", "такие счастливые! Пускай у вас все будет хорошо", - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, примеряв блестящее мини-платье

«Начиная с 2021 года мы с моим любимым праздничным платьем поехали по дороге, чтобы увидеть фейерверк, благодаря замечательному местному жителю, который нам об этом рассказал. Безопасно и весело», - говорится в сообщении.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила упругим «персиком» в стрингах: «Ох, эти изгибы…».

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