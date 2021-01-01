Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, примеряв блестящее мини-платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Начиная с 2021 года мы с моим любимым праздничным платьем поехали по дороге, чтобы увидеть фейерверк, благодаря замечательному местному жителю, который нам об этом рассказал. Безопасно и весело», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Оливейра предстает перед камерой в экстра-мини, которое решила соблазнительно задрать, обнажив «сладкие» места.

«Нежная кошечка», «божественный вид», «ты просто сказочная малышка», «само совершенство», «идеальная красотка», «икона!», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Жизель Оливейра, которая принимала участие в показах Victoria’s Secret, сверкнула идеальной фигуркой в миниатюрном платье

В этот раз Оливейра надела миниатюрное белое платье из пушистой мягкой ткани. Наряд обтянул идеальную фигуру звезды, ее округлые бедра и пышную грудь. Модель изогнулась, показав, как она соблазняет мужчин. Выглядела малышка превосходно.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила упругим «персиком» в стрингах: «Ох, эти изгибы…».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра задрала кофточку и показала аппетитную красоту: "Где обитает божество?".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без лифчика исполнила желания мужчин: "Невероятная девочка".